O ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos, de 94 anos, está entubado com quadro de insuficiência respiratória. A decisão foi tomada pela equipe médica que assiste o ex-governador Siqueira Campos, por volta de meio-dia desta terça-feira, 4.

A intervenção se deu em razão do estado crítico de infecção que atinge o pulmão ocasionando insuficiência respiratória. A atualização do quadro clínico foi repassada por meio de nota publicada pela família do político nesta terça-feira.

“A família está no hospital acompanhando a evolução do tratamento. Os médicos começaram com nova medicação desde as primeiras horas de hoje, para sanar uma infecção por septicemia. A função renal é crítica e Siqueira Campos passa por hemodiálise ", informa a nota.

O ex-governador do Tocantins está internado desde a última quinta-feira, 29, com dores no corpo, decorrentes de atividade cancerígenas descobertas em 2004, o político chegou a ficar internado na UTI onde descobriu fraturas patológicas nas vértebras.

Ele teve uma infecção pulmonar confirmada no sábado, 2. A infecção não é de origem bacteriológica, mas decorrente de broncoaspiração (quando substâncias estranhas entram nas vias respiratórias).

A família ainda agradeceu o carinho e solidariedade recebidos.