Na tarde desta quinta, 26, a um caminhoneiro de 45 anos pediu ajuda através do 191 alegando que apresentava, há dois dias, sintomas característicos da covid-19, doença causada pelo novo coronvírus.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem informou que estava com febre, tosse seca, olhos inchados e falta de ar. Como estava em trânsito, já que saiu da cidade de Curitiba (PR) com destino a Fortaleza (CE), a equipe do número de emergência o orientou a buscar um local seguro, e a PRF acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para uma unidade de saúde.

A reportagem pediu informações sobre caso do caminhoneiro à Secretaria Estadual de Saúde, e aguarda resposta.