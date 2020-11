Vida Urbana Sine Tocantins disponibiliza número de whatsapp para atender empresários na Capital Serviço já era ofertado para os trabalhadores que buscam vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) Tocantins disponibilizou um número de whatsapp para atender os empresários palmenses para auxiliar nos serviços e tirar dúvidas. O número ajudará a classe a tirar dúvidas, ofertar vagas de emprego, consultar disponibilidade e agendar as salas do Sine para seleções. Conforme o Sine, os empresários já contavam com o ...