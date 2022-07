Vida Urbana Sindicato diz à Justiça que colinense reduz em 12% salários de professores aposentados Sintet pede que Justiça determine à Prefeitura de Colinas aprovar nova lei para corrigir distorção nas progressões e pagamento da diferença

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins (Sintet) entrou com uma ação na justiça na segunda-feira, 25, contra a alteração do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Educação aposentados feita pela Prefeitura de Colinas. De acordo com o sindicato, a atualização legislativa trouxe uma queda de 12% no valor das progressões funcio...