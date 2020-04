Mil máscaras de proteção, modelo PFF-2, são distribuídas para os médicos que atuam no enfrentamento do novo coronavírus nos hospitais do Tocantins. A iniciativa é do Sindicato dos Médicos no Estado do Tocantins (Simed), que também distribui 200 óculos de proteção e mais 200 protetores faciais.

Segundo o Simed, cada máscara teve o custo total de R$ 4,99 a unidade e os protetores R$ 42,00 a unidade. A entidade busca amenizar as reclamações dos médicos sobre a constante falta de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) nas unidades da rede pública. Os EPIs são deixados pela diretoria do sindicato nos hospitais da Capital sob os cuidados de médicos de setores como Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), Pronto-Socorro, especialistas em pneumologia, infectologia e cardiologia.

A presidente do sindicato, Janice Painkow, reafirma a importância da disponibilização de EPIs aos médicos, assim como aos demais profissionais da saúde. “Além da segurança é um respeito com quem trabalha na saúde. Médicos protegidos salvam vidas”, destaca e cita o slogan da campanha do SIMED em parceria com a Federação Médica Brasileira (FMB).