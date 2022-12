Vida Urbana Sindicância que apura morte do motoboy Briner Bitencourt é prorrogada por 30 dias Portaria da Secretaria da Cidadania e Justiça saiu na quarta-feira

Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 30, a prorrogação do prazo de mais 30 dias, de sindicância administrativa que investiga a morte do motoboy Briner de César Bitencourt, 22 anos, ocorrida no dia 10 de outubro, às 4h15, na Unidade de Pronto Atendimento Sul, em Palmas. A publicação está no diário oficial de quarta-feira, 30, por meio da portaria n...