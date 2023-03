Uma decisão do Juiz José Maria Lima emitida na tarde desta sexta-feira, 24, determina que o autor do vídeo com falas homofóbicas e que confunde vaga para pessoas "neurodiversas" como homossexuais, retire o conteúdo publicado em suas redes sociais.

O magistrado determinou a remoção imediata do conteúdo “postado em suas redes sociais que mencionem o requerente, bem como que o requerido se abstenha de veicular a mesma postagem ou qualquer tipo de manifestação que ofenda a honra da autora”, aponta a decisão.

Em caso de descumprimento da decisão, proferida em tutela provisória de urgência, o homem será multado em R$ 200,00 a cada dia de não cumprimento da decisão, até o limite de 100 dias-multa.

De acordo com o magistrado, o conteúdo postado em rede social do requerido, denigre a imagem da autora da ação. “Analisando-se o perfil ofensor apontado pela parte autora, pode-se verificar que o conteúdo da mensagem tem o intuito de agredir e ofender o autor”.

Minutos após a decisão para remoção do conteúdo, a administração do shopping registrou o caso na delegacia virtual da Polícia Civil.

O vídeo gravado pelo homem dentro do estacionamento do Palmas Shopping, no centro de Palmas, passou a ser divulgado em redes sociais ainda na quinta-feira, 23, e teve repercussão nacional nesta sexta-feira.