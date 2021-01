Vida Urbana Setor privado diz que processo para compra da vacina indiana 'está bem encaminhado' Imunizante ainda não tem eficácia comprovada

O processo para a compra de 5 milhões de doses da vacina indiana Covaxin pelas clínicas privadas brasileiras está "muito bem encaminhado" e a aquisição será feita assim que sair registro definitivo do imunizante no Brasil. A Bharat Biotech, fabricante da Covaxin, deve pedir o registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no próximo mês. A informação ...