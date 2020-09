Vida Urbana Setembro Vermelho: alerta para doenças cardiovasculares e prevenção com práticas saudáveis Tocantins, em um ano e meio, realizou 612 intervenções cirúrgicas, além de estar entre os Estados que realizam cirurgias cardíacas pediátricas congênitas

Comemorado no final de setembro, o Dia Mundial do Coração tem o foco em ações de conscientização e educação para prevenção de doenças cardiovasculares que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são as principais causas de mortes do mundo e no Brasil, tem 30% dos óbitos. Devido a data, o mês de setembro ganhou o título de Setembro Vermelho. Conforme a Saúd...