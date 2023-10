O Poder Judiciário do Tocantins realizará nesta quarta-feira, 11, às 16h, no Fórum de Gurupi, a primeira audiência de instrução e julgamento do caso em que Danilo Sousa Cavalcante é acusado pelo assassinado de Válter Júnior Moreira dos Reis, no dia 5 de novembro de 2017, em Figueirópolis, região sul do estado.

Serão ouvidas as sete testemunhas de acusação intimadas pela Justiça. A audiência será conduzida pelo Juiz Jossaner Nery Nogueira Luna, titular da Vara Especializada no Combate à Violência contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida da Comarca. A sessão é aberta ao público e participam um promotor de justiça e o defensor público que representará Danilo Cavalcante.

Danilo Cavalcante ainda não tem data para ser interrogado.Como mostrou o Jto, o judiciário tocantinense precisou observou as regras do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, fixadas no decreto n°. 3.810, de 2 de maio de 2001, e adiou o interrogatório do brasileiro, preso nos EUA, condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas, em 2021.

A Vara do Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi expediu no dia 27 de setembro ao Setor de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal, do Ministério da Justiça, a Carta Rogatória nº 9392219, de 42 laudas, com a intimação de Danilo Souza Cavalcante para o interrogatório, por videoconferência, na audiência de instrução marcada para o dia 11 de outubro.

A carta rogatória (Letter Rogatory) enviada ao presídio SCI Phoenix, na Pensilvânia (EUA), prevê que o réu participe da audiência para ser interrogado sobre os fatos denunciados pelo aplicativo SIVAT (do Tribunal de Justiça), no dia 11, às 16h. Há também a possibilidade dele participar em outro dia, a ser marcado pela autoridade americana, para o interrogatório que pode ocorrer ainda pelo Google Meet.

A Autoridade Central para Cooperação Jurídica Internacional em matéria penal do Ministério da Justiça, porém, devolveu a documentação na quarta-feira, 4.



Conforme o órgão, as cartas rogatórias com solicitações de assistência jurídica em matéria penal dirigidas aos Estados Unidos devem prever ao menos três datas possíveis para a Justiça norte-americana escolher e com prazo mínimo de 90 dias antes da audiência.

“A experiência deste departamento tem demonstrado que, em casos de audiência, é necessário enviar uma ou mais possíveis datas, preferencialmente com o mínimo de 90 dias de antecedência, em vez de delegar a prerrogativa de escolher a data para a autoridade requerida”, explica a autoridade na comunicação.

O juiz Jossanner Nery Nogueira Luna despachou no mesmo dia. Seguindo a orientação da Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal, ele designou três datas para possível realização da audiência de instrução do processo: 7 de fevereiro de 2024, às 13h; 29 de fevereiro de 2024, às 13h ou 21 de março de 2024, às 13h.



Caso participe da audiência para ser interrogado, em data definida pelas autoridades norte-americana, Danilo poderá confessar ou negar os crimes que lhe são imputados pelo Ministério Público do Tocantins. Pode, caso queira, indicar advogado ou manter o defensor público que o representa no processo.

Será a primeira audiência de instrução na ação penal em que o Ministério Público acusa Danilo Cavalcante, de 34 anos, de ter matado a tiros o estudante Valter Júnior Moreira dos Reis, aos 20 anos, em por volta da 0h10 do dia 5 de novembro de 2017, em um trailer de lanches na Praça São João Batista, em Figueirópolis, sul do Tocantins.

O brasileiro foi capturado pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, no dia 13 em uma caçada que durou 14 dias. Condenado a prisão perpétua pelo assassinato da companheira, ele havia fugido da prisão no dia 31 de agosto ao escapar da prisão do Condado de Chester, em West Chester escalando as paredes até subir ao telhado, com as pernas esticadas em uma parede e as mãos na outra.

Uma semana antes da fuga, ele havia sido condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas.

A vítima, Déborah Evangelista Brandão, tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham quatro e sete anos na época. O crime ocorreu na cidade de Phoenixville, em abril de 2021.