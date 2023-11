Redação Jornal do Tocantins

Equipes do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) resgataram sete tartarugas e apreenderam 30 anzóis, além de outros objetos de pesca durante a Operação Malha Fina, ocorrida entre os dias 14 e 20 de novembro.

Segundo o Naturatins, as tartarugas resgatadas em um acampamento, abaixo de Santa Maria das Barreiras (PA), foram devolvidas à natureza. A fiscalização também apreendeu mais de 3,5 mil metros de redes, arma de fogo calibre 28, munições, espingarda de pressão 5,5 e quatro tarrafas.

A operação, que durou sete dias, ocorreu nos municípios de Araguacema, Goianorte, Couto Magalhães e Santa Maria das Barreiras (PA) e percorreu os rios Araguaia, Caiapó, Bananal e Piranhas, para coibir a caça e pesca predatória.

O órgão lembra que a ação é importante para “assegurar a reprodução dos peixes no período da piracema”, iniciada no dia 1º de novembro até 28 de fevereiro.

O Naturatins também divulgou ter conversado com mais de 1.100 pescadores em colônias na última semana, para orientá-los quanto a “importância de se observar o período da piracema (defeso) para garantir a reprodução das espécies e, dessa forma, assegurar a renovação dos estoques pesqueiros”.

Denúncia por crime ambiental podem ser realizadas no canal Linha Verde, de segunda a sexta-feira em horário comercial: 0800 063 11 55; whatsapp:(63)99106-7787, ou no site do Instituto (www.naturatins.to.gov.br).