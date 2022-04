Vida Urbana Sessenta aprovados do Socioeducativo são nomeados, mas comissão espera que Governo chame outros 54 “Estamos felizes em partes, e tristes pelos colegas”, lamenta vice-presidente da Comissão de Aprovados no Concurso Alrilei da Costa Franco

Consta no Diário Oficial da última sexta-feira, 1º de abril, a nomeação de 60 aprovados em cadastro de reserva no concurso para agente do Sistema Socioeducativo do Estado. Essa é uma vitória para a classe, que chegou a realizar diversos protestos em busca das nomeações. Entretanto, o total de pessoas que aguardam a nomeação é 114, ou seja, 54 aprovados ainda seguem n...