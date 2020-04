Vida Urbana Sessões da Câmara Municipal de Palmas ocorrem de forma restrita nesta semana Haverá sessão ordinária no plenário na terça-feira, 7, e quarta-feira, 8, em obediência ao regimento interno.

Para prevenir o contágio de coronavírus, a Câmara Municipal de Palmas realiza suas atividades nesta semana de forma restrita. Segundo a Casa de Leis, haverá sessão ordinária no plenário na terça-feira, 7, e quarta-feira, 8, em obediência ao regimento interno. Na quinta-feira, 9, será ponto facultativo em decorrência do feriado de Sexta-feira Santa, 10. Segundo a Casa, as ...