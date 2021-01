Vida Urbana Sesc Tocantins oferece aulão de revisão online em dois bloco para o Enem 2021 Nesta semana serão duas lives e na próxima mais duas com o objeto de auxiliar os estudantes que farão o exame nacional

Com o objetivo de auxiliar no preparatório para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sesc Tocantins prepara um Aulão de Revisão, dividido em dois blocos, para os estudantes do Estado. A primeira aula online acontece nesta terça-feira, 12, com as matérias de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira e redação. A ação acontecerá sempre...