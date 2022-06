Vida Urbana SES usa suspensão da calamidade para mudar publicação de boletins da Covid-19 para semanais Os Boletins Epidemiológicos, com os números relativos à doença, serão divulgados apenas no primeiro dia útil de cada semana

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que em virtude do Decreto nº 6.456, de 31 de maio de 2022, o qual suspende o estado de calamidade em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela Covid-19, os Boletins Epidemiológicos, com os números relativos à doença, serão divulgados apenas no primeiro dia útil de cada semana. O documento, que aprese...