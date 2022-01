Vida Urbana SES solicita ao Ministério da Saúde a suspensão temporária de doses da Pfizer Pasta tomou a medida após 98 municípios solicitarem a SES-TO a suspensão do envio dos imunizantes

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que 111 secretarias municipais de saúde do Tocantins encaminharam ofício à pasta solicitando a suspensão do envio de doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 98 pediram especificamente a paralisação do envio do imunizante da Pfizer. Diante das solicitações, a SES-TO disse que requereu - na última semana - ao M...