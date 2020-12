Vida Urbana SES garante que o Tocantins tem seringas suficientes para vacinação contra o coronavírus Pasta afirma que o processo de aquisição já foi realizado, mas data do início da campanha ainda não está definida

Muitos países já começaram a vacinação contra a Covid-19, a previsão é que o Brasil comece a usar o imunizante no início de 2021. Além da chagada da vacina, outra preocupação é com os insumos que precisam ser adquiridos para que a campanha de vacinação seja iniciada e a população do País seja atendida. Um deles é a seringa. No Tocantins, ainda não há previsão de qua...