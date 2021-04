Vida Urbana SES faz pregão para implantar usinas de oxigênio com produção de até 15 mil m³/mês para o HGG Saúde Estadual já publicou o aviso do pregão e uma portaria com detalhes da licitação em Diário Oficial para a implantação de duas usinas que fornecerão o oxigênio para 20 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Geral de Gurupi; Estado ainda ganhará mais 30 UTIs em Porto e Paraíso do Tocantins até o fim de abril

Com o objetivo de implantar as duas usinas de oxigênio no Hospital Geral de Gurupi (HGG), o Governo do Tocantins publicou duas medidas nesta semana no Diário Oficial do Estado. Na terça-feira, 6, a edição de nº 5821 traz a publicação da Portaria Conjunta nº - 2/2021 e na segunda-feira, 5, na edição nº 5820, a administração havia publicado o aviso de pregão, que a...