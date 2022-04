Vida Urbana SES divulga horário de funcionamento dos hemocentros para a semana da Páscoa Todas as unidades da Hemorrede funcionarão na quinta-feira, 14, exceto as unidades de Palmas, localizada no HGP e de Augustinópolis

Devido ao decreto n° 6.433, de 06 de abril de 2022, que torna ponto facultativo na quinta-feira, 14, as unidades da Hemorrede Tocantins terão horários diferenciados durante o feriado. Todas as unidades de coleta funcionarão, exceto a Unidade de Coleta na capital, localizada no Hospital Geral de Palmas (HGP) e a Unidade de Coleta de Augustinópolis, que estarã...