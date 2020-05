De acordo com último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado na noite de quinta-feira, 30, dos 164 infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) no Estado, 28 pessoas já se recuperaram da doença. Segundo a pasta, são 20 recuperados em Palmas, 5 em Araguaína, 1 em Gurupi, 1 em Cariri do Tocantins e 1 em Tocantinópolis.

Porém, os números de Araguaína e Palmas não batem com os divulgados pelas secretarias de saúde desses municípios nesta quinta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da Capital, a cidade já tem 24 pessoas que se recuperaram da doença. No boletim de Araguaína, o número de pessoas recuperas são 6, em vez de 5 como divulgou a SES.

Há confusão também nos números de casos confirmados nas duas cidades. A SES disse no último boletim que Palmas tinha 61 confirmações, enquanto a Capital afirmou em seu boletim que 62 pessoas já foram infectadas na cidade. O boletim da Araguaína aponta 63 confirmações contra 62 do boletim do Estado. Novos números devem sair nos boletins desta sexta-feira, 1º de maio.

Dos 91.589 casos confirmados até agora o Braisl, 47.221 estão em fase de acompanhamento médico e 38.039 pacientes se recuperaram, segundo o Ministério da Saúde.

De acordo com a SES, os dados dos boletins diários são do Centro de Informações Estratégias da Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), que também apontam que 133 pessoas infectadas estão em isolamento domiciliar, 10 hospitalizadas e 3 morreram. A pasta também informa que os dados apresentados nos boletins de acompanhamento são registrados a partir das notificações recebidas das equipes de vigilância municipais, até às 17 horas, somados aos exames realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO).

Critério de recuperado

Segundo o Ministério da Saúde, os critérios de recuperados são: casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas e que estão assintomáticos. Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica. O MS faz uma observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de Contingência local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar ou remota (telefone ou telemedicina).