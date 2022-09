Vida Urbana SES afirma ter se reunido com clínica e fechado acordo para continuação de tratamento oncológico Mais cedo, clínica de radioterapia para pacientes do SUS havia comunicado fim do contrato, que agora SES garante ter continuidade

Após publicação da matéria no JTo sobre o encerramento do convênio da clínica de Radioterapia Irradiar com o Governo do Estado, devido o fim do saldo orçamentário, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) se posicionou. Em nota, o órgão divulgou ter fechado um acordo para que os serviços de radioterapia tenham continuidade. No comunicado divulgado mais cedo, ...