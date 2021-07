Vida Urbana SES afirma que distribuição de vacinas segue grupo prioritário e não proporção de habitantes Governo apresentou versão para disparidade de doses entre a capital e o interior durante coletiva no Palácio Araguaia

Um dia após o Jornal do Tocantins mostrar que a capital do Tocantins é a que menos recebe doses de vacina contra a Covid-19 proporcionalmente à população que possui, a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde (SES), Perciliana Bezerra, afirmou, nesta quarta-feira, 7, que os municípios recebem doses proporcionalmente aos grupos prioritários do plano de v...