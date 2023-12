Um grupo de servidores de 14 categorias impactadas pelo redutor do teto constitucional protestou nesta terça-feira, 12, contra o projeto de lei da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Tocantins, proposto na terça-feira, 5, que mantém o subteto do funcionalismo vinculado ao salário do governador.

Havia a expectativa do funcionalismo estadual de uma proposta de emenda à Constituição estadual para que o subteto passasse a ser o salário do desembargador, mas a proposta dos deputados traz como novidade apenas o artigo que prevê o subsídio reajustado anualmente, em maio, junto com a data-base dos servidores.

O regime tocantinense é um dos poucos do país em que o vínculo do subteto é o salário do governador, que passará para R$ 29,4 mil, um reajuste de 5% a partir de maio do ano que vem, segundo a proposta dos parlamentares.

No protesto, convocado pelos sindicatos, os servidores levaram faixas com indignação pela medida e duras cobranças nominais ao governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), de quem cobram o cumprimento do envio de uma PEC. "Judas traiu Jesus Wanderlei traiu os servidores" é uma das frases exibidas.

"Quem tem palavra a cumpre, quem não tem se apega a falsos profetas!", diz outra, entre as inúmeras frases de efeito levadas até a escadaria do Palácio Araguaia, onde despachava o governador, após retorno da conferência do clima, nos Emirados Árabes.

Por telefone, o governador disse entender a manifestação, mas lembrou que são em torno de 1.400 servidores que precisam de redução pelo teto salarial e que já foram beneficiados,neste ano, com o aumento de 16% do salário do chefe do executivo, reajustado de R$ 24 para R$ 28 mil.

Sobre a escolha de um projeto de Lei e não da PEC, o governo disse que falta segurança jurídica ante os riscos de impactar a regularidade fiscal do Estado. "Não podemos voltar ao passado de incertezas", afirmou.

"Não temos a segurança de fazer isso (implementar o subteto pelo salário do desembargador) ainda sob o risco de quebrar a segurança fiscal do Estado e ficar sem condições de honrar a folha de pagamento", complementou.

"Temos preocupação de não quebrar a segurança jurídica de folha de pagamento. Não temos segurança, nesse momento, de desvincular (o subteto do salário do chefe do Executivo) e a gente prevê que alguns servidores possam entrar na Justiça para elevar todos os salários para o teto, o que seria muito prejudicial para a saúde financeira do estado e nos levar perder a conquistas fiscais, como a elevação da letra C para a letra A (na avaliação do Tesouro Nacional) e reduzir a capacidade de investimento".

Barbosa também sinalizou que a proposta levada à Assembleia pode sofrer alterações. "Fizemos hoje mais um compromisso com deputados de elevar o salário para R$ 30 mil e mais a data-base em maio do ano que vem", disse o governador.