Vida Urbana Servidores municipais de Porto Nacional têm redução de carga horária para 6 horas no período 15 a 31 Jornada de 6 horas corridas não se aplica aos serviços essenciais que funcionam em sistema de plantão

Os servidores públicos municipais de Porto Nacional terão a jornada de trabalho reduzida para 6 horas corridas no período de 15 a 31 de julho. Conforme a Prefeitura de Porto Nacional, o horário de expediente cumprido será de 7h às 13h, em todos os órgãos públicos do município, com exceção das unidades em que há prestação de serviços essenciais, as quais deverão manter o...