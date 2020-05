Vida Urbana Servidores investigados por desvio de até R$ 1 mi no INSS envolveriam parentes, aponta PF Polícia Federal cumpriu mandados de prisão, suspensão de exercício de função pública e busca e apreensão, além de intimação

A determinação judicial que deu origem a Operação Tempo Perdido, da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira, 21, determina o cumprimento de mandados de busca e apreensão e também a quebra do sigilo fiscal dos investigados, que conforme a investigações da PF apontam que o esquema desviou até R$ 1 milhão da Previdência Social. Além disso, as fraudes contavam, inclusive, c...