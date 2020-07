Vida Urbana Servidores dos sistemas penitenciário e prisional protestam por direitos trabalhistas Carreata e "buzinaço" estão entre os atos desta quarta-feira que cobram adicional noturno, hora extra e envio do estatuto da categoria para aprovação na Assembleia

Servidores do Sistema Penitenciário do Tocantins protestam na manhã desta quarta-feira, 8, cobrando direitos trabalhista e a criação da Polícia Penal, com status de tropa responsável pela segurança do sistema prisional. Uma das queixas dos profissionais é o não pagamento do adicional noturno e horas extras garantidos em decisão judicial da qual não ...