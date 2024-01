Dez pessoas, entre elas, despachantes e servidores do Detran, acabaram denunciadas por corrupção ativa, corrupção passiva e organização criminosa praticadas entre os anos de 2020 e 2022. A denúncia é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP), de quarta-feira, 24.

Segundo o MP, a suspeita é que os acusados integravam uma organização criminosa, que atuava em Palmas e Colinas do Tocantins. “Decorre de investigações do Gaeco, que incluíram a realização da operação Scammers, deflagrada em outubro de 2022", divulgou.

Integravam o grupo: o líder do esquema; seu irmão, que também é sócio da autoescola de Colinas e atuava como despachante não autorizado em Palmas; a filha, responsável por operar a parte financeira; e dois servidores do Detran lotados em Palmas e três em Colinas.

Também faziam parte a esposa e mãe de um dos servidores. O órgão divulgou que esposa e mãe de outro servidor do Detran emprestavam as contas bancárias para movimentar o dinheiro e tentar ocultar a propina.

O MP divulgou que o dono de uma autoescola em Palmas e também sócio de outra em Colinas, teria estruturado e liderado o esquema, “ao cooptar servidores do Detran para que agissem em benefício dos seus empreendimentos, agilizando e fraudando processos mediante o pagamento de propinas”.

Conforme o órgão, os servidores do Detran acessavam informações sigilosas a pedido do despachante, como abertura e cancelamentos de processos, auditorias, consultas, transferências de veículos e emissão de documentos.

O órgão ministerial divulgou a análise dos movimentos bancários e informações extraídas do celular apreendido na operação Scammers, em 2022, “fundamentam a denúncia do Gaeco”, finaliza.

O que diz o Detran

Em nota enviada ao Jornal do Tocantins, a assessoria do Detran informou que todos os servidores envolvidos foram afastados. “Além da denúncia do MPE, já encontra-se em andamento um processo administrativo disciplinar aberto pela corregedoria do Órgão para apurar as referidas condutas”.