Redação Jornal do Tocantins

Os servidores públicos municipais de Porto Nacional, município localizado na região central do Estado, terão a jornada de trabalho reduzida para 6 horas corridas a partir de segunda-feira, 3.

A mudança no expediente é para reduzir gastos nas repartições públicas, conforme o decreto número 274, publicado no Diário Oficial do Município, de quinta-feira, 29. A medida segue até 31 de julho.

O horário de expediente cumprido será de 7h às 13h, em todos os órgãos públicos do município, com exceção das unidades em que há prestação de serviços essenciais, as quais deverão manter o funcionamento normal.

Ainda de acordo com a publicação, a Unidade de Atendimento do Porto Rápido, por ter horário especial de dois turnos, permanece inalterado, com horários de atendimentos das 7 às 17 horas.

O secretário municipal da Fazenda, Loenis Fernandes, informou por meio da assessoria que além de reduzir gastos públicos municipais, a medida permite maior convivência familiar neste período de férias. Segundo ele a mudança não gerará prejuízos ao cidadão portuense.