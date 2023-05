Alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Professora Rita Andrade Santos, em Paraíso do Tocantins, tiveram as aulas suspensas a partir desta segunda-feira, 22, até a sexta-feira, 26, devido a contaminação de servidores da unidade com a Covid-19. São 17 casos confirmados e 10 que ainda aguardam resultado, de acordo com a Secretaria de Educação.

O comunicado está divulgado no perfil da instituição em rede social e atribui a decisão da suspensão à diretoria da unidade, que recebeu na última semana, entre 15 e 19 de maio, mais de 800 alunos atletas de 34 unidades de ensino para a etapa regional de Paraíso da 32ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins.

“A direção da Escola Estadual de Tempo Integral Professora Rita Andrades Santos, informa que devido um surto de Covid, as aulas retornarão normalmente na segunda-feira dia 29/05/2023 e o atendimento ao público na secretaria retornará na quinta-feira dia 25/05/2023”, informa o comunicado.

Outra mensagem compartilhada no perfil atribui como motivo para a suspensão das aulas, o “grande número de funcionários da unidade escolar que testou positivo para a Covid-19, nos últimos três dias”. De acordo com a mensagem, a escola passará por dedetização antes do retorno das aulas.

A unidade localizada no setor Jardim América, atende cerca de 700 alunos.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) confirmou a suspensão das aulas durante os cinco dias, devido a contaminação de servidores pela Covid-19 e que a unidade passará por desinfecção completa.

O posicionamento aponta que a Seduc “está acompanhando o caso e tomando as providências necessárias”, ao ressaltar que os servidores infectados estão imunizados com, pelo menos, duas doses da vacina contra Covid-19 e que as aulas serão repostas sem prejuízos aos alunos.