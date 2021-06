Vida Urbana Servidores da Seciju são investigados pela polícia por crimes contra a administração pública SSP afirma que nas residências dos investigados foram apreendidos comprovantes bancários, notebooks, pendrives e celulares

Servidores da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins (Seciju-TO) estão sendo investigados pela Polícia Civil através da operação Barra Limpa, que foi deflagrada na manhã desta terça-feira, em Araguaína, norte do Estado. Conforme a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) estão sendo deflagrados quatro mandados de busca e apreensão naquela cidade...