Redação Jornal do Tocantins

A empresa Ahgora Sistemas, com sede em Florianópolis (SC), vai prestar serviços de reconhecimento facial dos servidores Prefeitura de Palmas. A escolha se deu em licitação do ano passado no valor total de R$ 4.968.675,14.

A prefeitura não se manifestou no pedido de informação feito pelo jornal, mas na justificativa da contratação, o município aponta "inúmeras dificuldades e problemas" que resultam ao Poder Público e à coletividade "quando a figura relevante do agente público pratica, de modo espontâneo ou não o absenteísmo [falta ao serviço] culminando na prestação de um serviço de má qualidade ou deficitário, com sérios prejuízos aos seus destinatários".

Segundo a justificativa, a escolha por ponto de reconhecimento facial "encontra respaldo na eficiência administrativa e possibilita ao servidor público segurança sanitária" em razão do cenário vivido no país e no mundo em decorrência da Covid-19.

O município também defende que o uso de reconhecimento facial atende recomendação do Ministério Público à Secretaria Municipal da Saúde para que adotasse um sistema informatizado de registro de frequência eletrônica.

A Secretaria Municipal da Saúde é o primeiro órgão a implantar. O valor do contrato assinado é de R$ 1.193.627,30 com prazo de um ano, mas pode ser prorrogado. A assinatura é do dia 9 de janeiro deste ano.

De acordo com o extrato de contrato n°02/2023, publicado no diário oficial de Palmas, na terça-feira, 17, a empresa Ahgora vai prestar serviços na modalidade comodato, com equipamento eletrônico de identificação facial, além de softwares, instalação, treinamento, suporte técnico e transferência de conhecimento para o registro e controle diário de frequência dos servidores municipais.

O serviço inclui, entre outros itens, 321 equipamentos (proface X) de leitura facial (para totem ou parede), que serão alugados para o município (por R$ 2,1 milhões), mais 13.126 softwares que acompanha os registros do ponto (sistema), com custo de R$ 1,4 milhão. O pacote inclui ainda o aplicativo do usuário (mobile) com 13.126 licenças e custo total de mais R$ 1 milhão.