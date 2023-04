Redação Jornal do Tocantins

A servidora pública Raimunda Selia da Rocha Lima, de 54 anos, natural de Itacajá, foi encontrada morta na quinta-feira, 20, por volta das 17h, dentro da quitinete onde morava, na avenida Paraná, em Guaraí, noroeste do Estado.

A vendedora Marlene Gomes Oliveira, de 57 anos, registrou o caso na 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil. Ela é tia da nora da vítima e contou ao Jornal do Tocantins nesta sexta-feira, 21, que esteve no local, após receber uma ligação da sobrinha que mora no Rio de Janeiro.

Durante a ligação, a nora da vítima pediu que Marlene fosse até a quitinete, pois o responsável havia ligado e pedido que para que ela fosse lá, para verificar se estava tudo bem com a servidora.

“Fui até a quitinete e quando eu cheguei, fiquei esperando a pessoa que tinha ligado para minha sobrinha. Aí acionei a Polícia Militar. A polícia viu por meio da janela que estava aberta, que Raimunda estava morta. Pois dava pra ver do lado de fora, o corpo da Raimunda”.

De acordo com ela, a servidora morava junto com a sobrinha e tinha diversos problemas de saúde. Marlene disse também que não viu indícios de crime no local, e que ultimamente Raimunda não se encontrava bem de saúde.

A PM informou que recebeu informações de que a servidora tratava de um câncer há cerca de seis anos.

Segundo a equipe, testemunhas disseram que não viam Raimunda desde a semana passada e que há dias ela não atendia o telefone.

Ao constatar a morte, a equipe acionou a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos cabíveis.