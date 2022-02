Vida Urbana Servidora municipal que acionou Justiça para derrubar decreto do passaporte vacinal é exonerada Medida saiu no Diário Oficial do Município de quarta-feira, 16, após a revelação do processo contra a prefeita pela imprensa

A edição noturna de quarta-feira, 16, do Diário Oficial do Município de Palmas trouxe a exoneração de uma servidora comissionada que impetrou um mandado de segurança para não precisar comprovar a vacinação contra a Covid-19, como determina o decreto assinado pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), alvo da ação, junto com uma médica da rede municipal. A exoner...