Redação Jornal do Tocantins

Uma servidora da secretaria de infraestrutura da prefeitura de Gurupi, que trabalha na varrição da cidade, está no hospital e vai passar por procedimento cirúrgico depois de ser atropelada por um motorista com sinais de embriaguez. O homem fugiu sem prestar socorro, mas a prefeitura disse que vai fazer o registro na polícia para que seja investigado.

O acidente aconteceu às 5 horas da manhã deste sábado, 25, na Avenida Goiás, no centro da cidade. Segundo a prefeitura, o local estava sinalizado e havia um caminhão-pipa do município com giroflex ligado, mas o motorista agiu de forma imprudente e causou a batida.

De acordo com a secretaria, a mulher está em observação no hospital e passa bem, apesar dos ferimentos e de uma lesão na bacia.