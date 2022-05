Vida Urbana Servidor suspeito de dirigir embriagado carro do Ruraltins atropela agente de trânsito Zootecnista contratado há dois anos e lotado na Diretoria de Empreendedorismo Rural do Ruraltins estava em carro oficial do órgão com caixa de isopor no banco do passageiro quando acidente aconteceu próximo ao show de Wesley Safadão

A Polícia Civil prendeu em flagrante, por volta das 2 horas da madrugada desta sexta-feira, 13, em Palmas, o zootecnista Guilherme Parente do Nascimento Neto, 31 anos, suspeito de dirigir em embriagado um veículo oficial do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), nas proximidades do show de Wesley Safadão, no Sindicato Rural de Palmas, na noite d...