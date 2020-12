Vida Urbana Servidor do Ibama morre em queda de helicóptero durante combate a incêndios no Pantanal O acidente ocorreu na segunda-feira, mas o helicóptero só foi encontrado nesta terça-feira (1), já que o local da queda é de difícil acesso

O comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira, 54, morreu na segunda-feira (30), após a queda do helicóptero do Ibama que ele pilotava durante operação de combate a incêndios no Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, em Mato Grosso. Oliveira era coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, atuava na aviação civil desde 2005, tinha mais de 5.000 horas de voo e era ...