Servidor de 42 anos é preso após apalpar e tentar beijar mulheres em academia

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, o servidor público de 42 anos, suspeito de importunar sexualmente três mulheres em uma academia de Palmas, na tarde de quinta-feira, 24, por volta das 17h30. O JTO identificou o servidor, mas não conseguiu contato com ele, com sua defesa e em com o pai dele, um conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Est...