Redação Jornal do Tocantins

O servidor público estadual da Secretaria da Segurança Pública (SSP) Dennis de Sousa Tavares faleceu neste domingo, em Palmas, aos 42 anos. Não há confirmação do que causou a morte dele, mas segundo informações preliminares da família dele, repassadas ao JTo, ele faleceu após passar mal em uma chácara, onde estava com amigos.

De acordo com a família, as informações iniciais são de que ele estaria em uma chácara com amigos pescando, quando passou mal e foi levado ao hospital, onde faleceu. A família ainda não se sabe se ele teve um infarto ou um choque anafilático, após uma picada de maribondo.

O corpo está no IML para exames periciais. Segundo a SSP, por sua assessoria, o órgão aguarda o laudo médico com as causas da morte para se pronunciar.

Tocantinense de Guaraí, onde ainda moram familiares, como os pais e dois irmãos, Dennis era um servidor prestativo e há mais de duas décadas atuava com prestador de serviços ao governo estadual para diversos cargos, como agente administrativo, analista em Planejamento de Processo Administrativo, assessor comissionado e assessor especial em diversos órgãos estaduais.

Ele também teve uma passagem como motorista, auxiliar e repórter-cinegrafista na extinta Redesat e, nos últimos anos, destacou-se na Secretaria da Segurança Pública (SSP) no audiovisual, com produção de imagens enviadas à imprensa como apoio ao material informativo de operações policiais e atividades em geral da Polícia Civil. Ele era casado com Denise e não tinha filhos.

Em nota, a Secretaria Estadual da Comunicação externou "sentimentos aos familiares e amigos que, com pesar, sentem pela morte prematura de Dennis Tavares."