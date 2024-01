Redação Jornal do Tocantins

O servidor público da Assembleia Legislativa do Tocantins Olivito Paulo Filho, de 66 anos, morreu durante uma batida frontal entre dois carros, na segunda-feira, 1º, por volta das 14h, no km 355, da BR-153, próximo ao município de Tabocão. Ele ocupava o cargo de assistente da diretoria de radiodifusão do parlamento estadual.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o servidor conduzia um Fiat Siena quando colidiu com uma picape Chevrolet S10. Os outros 3 ocupantes do veículo, uma mulher de 62 anos e duas crianças de 4 e 9 anos ficaram gravemente feridos.

O condutor da picape, ainda não identificado, teve ferimentos leves e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Guaraí.

O velório está ocorrendo no hall de entrada da assembleia até às 17h, desta terça-feira, 2. Em seguida, ocorrerá o sepultamento no Cemitério Jardim das Acácias, em Palmas.

Em nota, a Assembleia Legislativa lamentou a morte do servidor Olavito Filho, que era conhecido como Bebém.

Segundo divulgado, Olavito Filho trabalhava na Aleto desde 2019, no gabinete do deputado Valdemar Júnior (Republicanos). Ele foi também vice-prefeito por duas vezes de Santa Fé do Araguaia e secretário municipal de obras.

“À esposa, que ainda está sob cuidados médicos também em decorrência do acidente, nossos mais sinceros sentimentos de pesar por seu estimado esposo e votos para retornar com saúde para o seu lar. E que Deus console os seus amigos e conforto, com Seu insondável amor, os corações dos seus filhos, netos e demais familiares”, diz nota.

O deputado estadual Valdemar Júnior , em nota, também lamentou a morte de Olavito Filho. “Nós tivemos a honra de tê-lo em nossa equipe de gabinete, desempenhando suas funções com dedicação e profissionalismo, deixando um legado de trabalho, comprometimento e contribuição para a Assembleia Legislativa do Tocantins”.

Disse ainda que expressa condolências à família, amigos e aos servidores do gabinete “pelos quais compartilhamos o pesar pela perda do nosso estimado companheiro Bebém. Que Deus conforte o coração de todos”.