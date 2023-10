A Polícia Militar prendeu o servente de pedreiro de 41 anos, identificado pelas iniciais E.B.L., suspeito pela tentativa de homicídio contra um adolescente de 14 anos, por volta de 1h da sexta-feira, 13, em uma distribuidora de bebidas, no setor Santa Bárbara, região sul de Palmas.

A prisão do suspeito ocorreu quando militares do 6º Batalhão de Polícia Militar realizavam buscas na região de Taquaralto, para encontrar o suspeito do crime. Por volta das 16h, na rua 15, do setor Bela Vista, a equipe avistou um homem com a mesma vestimenta e características do suspeito do crime.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem às pressas na residência e teria deixado o portão aberto, conforme divulgou a Polícia Militar. A equipe seguiu o suspeito e o encontrou no quarto, deitado em uma cama, onde fingia estar dormindo. Ao ser abordado, o homem confirmou ser o autor dos tiros contra o adolescente na distribuidora, apontou a localização da arma e veículo utilizado no crime e acabou preso em seguida.

O JTo checou que ao ser apresentado na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Taquaralto, o servente de pedreiro acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio simples e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O suspeito não teve direito a fiança pois a pena máxima prevista para os crimes imputados contra ele somam mais de quatro anos de detenção. Preso, ele acabou encaminhado para a Unidade Penal de Palmas, onde deu entrada por volta das 19h.