Vida Urbana Servente de pedreiro é preso por estupro contra uma menor de idade em Araguatins O IML constatou conjunção carnal e sinais de violência física externa, como manchas roxas de suposto estrangulamento no pescoço

A Polícia Civil (PC) encaminhou nesta terça-feira, 9, para a Unidade do Sistema Prisional da Cadeia Pública de Araguatins um servente de obras de 21 anos pelo crime de estupro qualificado contra uma jovem de 17 anos em Araguatins, região extremo norte do estado. De acordo com as investigações, na segunda-feira, 8, o tenente da Polícia Militar (PM) junto com o cabo...