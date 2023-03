Vida Urbana Servente de pedreiro é morto a tiros ao sair de casa e avisar esposa que não demoraria Fábio Silva, 46 anos, avisou a esposa que não demoraria a voltar, mas levou vários tiros e morreu em frente à casa de um amigo conhecido como “Buda”

O servente de pedreiro araguainense Fábio da Silva, de 46 anos, morreu após ser atingido por pelo menos cinco tiros na tarde desta sexta-feira, 17, em Araguaína, norte do Estado. A mulher com quem ele vivia em união estável há nove anos, uma goiana de Porangatu, de 32 anos, afirmou que além do serviço como servente, Fábio Silva a ajudava em sua loja de venda de rou...