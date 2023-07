Vida Urbana Servente de obras é morto com dois tiros na cabeça dentro de quitinete em Gurupi Testemunhas informaram à polícia que um homem alto, branco, com camiseta vermelha, chegou no local e atirou contra Jonathan Tavares, que morreu sentado no sofá do apartamento.

Um servente de obras identificado como Jonathan Tavares dos Santos morreu na noite de sábado, 1 de julho, ao ser alvejado com dois tiros na cabeça dentro de uma quitinete localizada na Avenida Rio Grande do Sul, no centro de Gurupi, sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), ao chegar no local, a equipe encontrou Jonathan com dois ferimentos de arma de fog...