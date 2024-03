Um homem de 27 anos morreu na tarde desta sexta-feira (8) em Araguaína, no norte do Tocantins, após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava. As informações polícia são de que ele estava arrastando a estrutura de ferro do andaime, que acabou tocando nos fios de energia.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou a vítima caída no chão sem sinais vitais, no Setor Cidade Nova. Segundo testemunhas, ele era serralheiro e estava prestando serviço em uma obra.

O acidente aconteceu no momento em que ele estava arrastando o andaime, acompanhado de outro trabalhador, e parte da estrutura tocou na rede de energia causando a descarga elétrica, segundo a PM.

Os dois homens foram atingidos, mas um deles conseguiu soltar o andaime e caiu no chão sem sofrer lesões. Já a vítima recebeu uma descarga de maior intensidade e caiu sem sinais vitais.

As testemunhas chamaram o Samu e o Corpo de Bombeiros, mas a vítima morreu no local.

A Polícia Científica foi chamada e fez a perícia. Depois, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por exames de necrópsia e depois será liberado para família.