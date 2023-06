Vida Urbana Serralheiro com passagem por tráfico e receptação é morto a tiros dentro de casa em Palmas Jussie Araújo, 44 anos, morreu a tiros disparados por dois homens que chegaram em uma moto e invadiram a casa no setor Morada do Sol III

A alta de homicídios em Palmas, principalmente na região sul, continua. Na tarde desta terça-feira, 21, o número de homicídios subiu para 87, com mais uma vítima. O serralheiro Jussie Isac Martins de Araújo, 44 anos, morreu ao ser alvejado por tiros no setor Morada do Sol III, região sul da capital. Jussie é natural de Riachão, no Maranhão, onde nasceu...