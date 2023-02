Vida Urbana Sentença obriga Nova Rosalândia a implementar a política de resíduos sólidos e extinguir lixão Prazo fixado pelo juiz Wellington Magalhães, da Comarca de Cristalândia, é até 2 de agosto do ano que vem, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos

O juiz Wellington Magalhães, da Comarca de Cristalândia, condenou o município de Nova Rosalândia a promover a regularização ambiental do aterro sanitário e por fim ao lixão municipal até agosto do ano que vem, conforme as regras da Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista na Lei nº 14.026, de 2020, que fixou o prazo final para esta medida no dia 2 de agosto de 2...