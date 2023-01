O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) oferece mais de mil vagas em cursos gratuitos nas unidades de Araguaína, Gurupi, Palmas e Paraíso do Tocantins. Os interessados podem escolher entre cursos presenciais e semi-presenciais

Araguaína oferta 125 vagas distribuídas nos cursos de Eletricista Instalador Residencial, Mecânico de Manutenção em Motocicletas, Padeiro, Instalador Hidráulico, Assistente Administrativo.

No sul, Gurupi, traz 120 vagas nos cursos de Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo, Montador e Reparador de Computadores e Operador de Computador.

Em Palmas, são 640 vagas ofertadas nos cursos de Assistente de Recursos Humanos; Assistente Administrativo; Operador de Computador; Controladores Lógicos, Programáveis e Supervisórios; Eletricista Instalador Residencial; Montador e Reparador de Computadores; Assistente de Operações Logísticas; Assistente de Recursos Humanos; Auxiliar de Laboratório Químico e Microbiológico.

Já Paraíso, está ofertando 120 vagas. São formações em Padeiro, Assistente de Recursos Humanos e Costureiro Industrial do Vestuário, e no curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Matrículas

As matrículas podem ser realizadas por meio do WhatsApp do Senai (63) 3229-5770 ou presencialmente no atendimento das escolas.

Para saber o endereço das unidades SENAI no Tocantins basta acessar o link Encontre o SENAI no site da instituição ou mandar mensagem no WhatsApp da equipe de atendimento.

O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro.