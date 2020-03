A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disponibilizou neste sábado, 28, um mapa virtual, denominado de Painel Epidemológico da Covid-19, com infomações sobre a localização dos casos do novo coronavírus (Covid-19) em Palmas. Através da geolocalização, a plataforma mostra os bairros onde estão os casos confirmados, investigados e descartados.

A Semus usou cores no mapa para diferenciar os casos confirmados (vermelho), investigados (amarelo) e descartados (verdes). De acordo com o mapa, as ocorrências confirmadas estão concentradas na região central da Capital e é possível apenas saber as quadras ou bairros das situações. Os endereços das notificações foram preservados.

Através da plataforma virtual também é possível ter acesso a um gráfico que aponta a evolução da doença na Capital e as unidades que as notificações foram realizadas. Segundo o último boletim epistemológico divulgado pela Semus, em Palmas já foram descartados 85 casos, com 33 investigados e 8 confirmados. O novo boletim, assim como a atualização do mapa, deve sair no final do dia. Acesse o mapa através do link.