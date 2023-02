Vida Urbana Semed ainda não tem todas as rotas do transporte rural mapeadas e serviço atende de forma parcial Pasta espera finalizar estudo até o final desta semana para que atendimento seja normalizado

A Secretaria Municipal da Educação (Semed)ainda não tem o mapeamento de todas as rotas do transporte escolar rural de Palmas que será realizado pela empresa Vila Rica, contratada pela Prefeitura de Palmas sem licitação no valor de quase R$ 20 milhões. Sem o mapeamento completo das rotas que devem ser atendidas, o serviço está funcionando de forma parcial e, com is...