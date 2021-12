Vida Urbana Semana começa com aviso de chuvas intensas para todo o Estado O aviso, que começou na manhã deste domingo e vale até esta segunda-feira, 20, alerta para os riscos causados por tempestades

Mais uma semana começa com alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a previsão de chuvas intensas para todo o Estado. O aviso, que começou na manhã deste domingo e vale até esta segunda-feira, 20, alerta para os riscos causados por tempestades, como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Também...